Devlet Eski Bakanı Ali Doğan, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü ziyaret etti

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Rektör Özgül tarafından üniversitenin bölüm ve programları hakkında bilgiler verilerek, istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özgül, “Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Kendisi hem ülkemize hem de Kahramanmaraş’a büyük hizmetleri olan kıymetli bir şahsiyet. O’nu konuk etmekten ve birikimlerinden faydalanmaktan mutluluk duyduk.” diye konuştu.

Bakan Doğan’da, Prof. Dr. Özgül’e başarı dileklerinde bulunarak, “Kahramanmaraş’a ikinci bir devlet üniversitesinin kurulmuş olmasından mutluluk duyuyoruz. Rektörümüz ve çalışma arkadaşlarının gayretleri ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin çok daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum. İnşallah birçok gencimiz buradan yetişerek ülkesine ve milletine hizmetlerde bulunacaktır. Bu vesileyle konukseverliği dolayısıyla rektörümüze teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.