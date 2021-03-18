Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi!
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Devlet Övünç madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 16:43 18.03.2021, 16:59
Düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından şehitler için okunan kuranı kerim tilaveti ile başladı.
Programda şehit yakınları ve gazilerin okuduğu şiirler salonda duygu dolu anlar yaşattı.
Düzenlenen tören Aksu TV ekranlarından canlı yayın aracılığı ile seyirciyle buluşurken Vali Ömer Faruk Coşkun günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.
Program Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından şehit yakınlarına verilen övünç madalyası ve beratı ile son buldu.
Programa Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, siyasi erkan, Kamu ve STK temsilcilerinin yanı sıra kent protokolü katılım sağladı.
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