Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi!

Düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından şehitler için okunan kuranı kerim tilaveti ile başladı.

Programda şehit yakınları ve gazilerin okuduğu şiirler salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Düzenlenen tören Aksu TV ekranlarından canlı yayın aracılığı ile seyirciyle buluşurken Vali Ömer Faruk Coşkun günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Program Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından şehit yakınlarına verilen övünç madalyası ve beratı ile son buldu.

Programa Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, siyasi erkan, Kamu ve STK temsilcilerinin yanı sıra kent protokolü katılım sağladı.