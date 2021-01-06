DGN DOĞAN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!

Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile DGN DOĞAN ÇANTA çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 06.01.2021, 16:48 06.01.2021, 17:34
DGN DOĞAN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!

DGN DOĞAN  Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine bir birinden farklı indirimlerin yer aldığın ürünlerde kolaylık sağlıyor.

Talipsan Mağazacılık A.Ş güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir, DGN DOĞAN Kahramanmaraş mağazalarında pandemi sürecinde alınan tedbirleri Aksu Haber’e anlattı.

Özdemir, “Kahramanmaraş Halkı alışverişe yatkın, alışverişi seven bir kitle bunun içinde büyüme planlarımız var” dedi.



Talipsan Mağazacılık A.Ş güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;

DGN Mağazalarında Sabah Akşam İzole İşlemlerini İtinayla Yapıyoruz.

Pandemi süreci boyunca haftalık mağazalarımız gerekli kontroller den geçiyor. Müşterilerimizin sağlığı için gerekli önlemleri tedbirleri mağaza içerisinde alınıyor. Bu uğurda müşterilerimizin daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti ve çabaları gösteriyoruz. DGN DOĞAN ÇANTA Mağazalarının sabah açılışlarında ve akşam kapanışlarında mağazalarımıza gerekli izole işlemlerini yerine getiriyoruz. Değişime gelen ürün değişimleri yapmak isteyen müşterilerimizi sağlık bakanımızın belirlediği süreçler doğrultusunda muhafaza ediyoruz. Bunun dışında gelen müşterilerimize içeride sunduğumuz tekli deneme çorapları gibi tek kullanımlık keratalarla en iyi şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.



Kahramanmaraş’a Üçüncü Mağazayı Planlıyoruz.

Memurlara, öğrencilere, sigortalı çalışanlara ve ev hanımına 10 taksit'e kadar şu anda kampanya yapıyoruz. Müşterilerimiz 10 taksitle anında istediği kadar alışveriş yapabilirler. Müşterilerimize pandemi sürecinde destek olmak için kampanyalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kahramanmaraş’a şu anda yatırımlarımız planlanıyor. Kısmet olursa üçüncü mağazayı planlıyoruz daha da ilerleyen dönemlerde Kahramanmaraş’a Tekstil getirmeyi planlıyoruz. Kahramanmaraş halkına bu hizmeti sunmak istiyoruz. Kahramanmaraş Halkı alışverişe yatkın, alışverişi seven bir kitle bunun içinde büyüme planlarımız var. Kahramanmaraş için çeşitli şehirlerde de şu anda büyüme planlarımız bu dâhilde bunun içerisinde yer alıyor.

Haber: Gökhan ÇALI

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