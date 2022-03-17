Dijital dünyada markalaşma
KMTSO’da Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Organizasyonu İle Dijital Dünyada Markalaşma Konulu Seminer düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2022, 12:16 17.03.2022, 16:14
Sosyal Medya Uzmanı Müge Deliorman Pamuk tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara sosyal medya kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.
Son zamanlarda sosyal medyanın gücün çok fazla olduğunun dile getirildiği seminerde bu gücün avantaj ve dezavantajları hakkında dinleyenlere bilgiler verildi.
Seminer sonrası Aksu Haber’e konuşan Sosyal Medya Uzmanı Müge Deliorman Pamuk etkin sosyal medya kullanımı alanındaki sorunu çözmeyi amaçladığını ifade etti.
Ardından Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ise değişen dijital dünyaya ayak uydurma açısından herkese açık şekilde seminerler düzenlediklerini dile getirdi.
Namaz Vakti 17 Mart 2022
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