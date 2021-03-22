Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova okuyucularıyla buluştu

Uzun yıllardır dijital üzerine hem akademisyen kimliği hem de iş hayatındaki çalışmalarıyla tanınan KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, mesleki deneyimlerini #dijitalekalptenbağlı marka isimli kitapta anlattı.

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova imza gününü ise kahramanmaraş’ın alışveriş merkezi piazza avm’de gerçekleştirdi.

AKSU Haber’e açıklamalarda bulunan garakhanova kitapta çağın teknolojileri anlatılıyor ifadelerini kullandı.