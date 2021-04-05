Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı! Pandemi döneminde plaklar yeniden hatırlanır oldu

Dijitalleşmenin müzik sektöründeki etkisine rağmen nostaljik müziği dinleyicinin kulağına en iyi yansıtan araçların başında gelen plakların satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yükselişe geçti.

Kovid-19 salgını nedeniyle günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçirenlerin yeni hobilere yönelmesi, yalnızca meraklılarının ilgi gösterdiği nostaljik plağa ilgiyi artırdı.

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan salgın süreci, insanların evlerinde yeni uğraşlar edindiği de bir dönem oldu. Dizi, film, kitap, el sanatları ve müzikle boş vakitleri değerlendirmek adeta hayatın bir parçası haline geldi.

Uzun yıllar dijitalleşmeden nasibini alan plaklar, dizi ve filmlerde kullanılan müziklerin de etkisiyle yeniden hatırlanır oldu.

Satış Yöneticisi Adem Aydoğan, internet üzerinden satışlarımız %50 arttı dedi.

Konuşmasının devamında Aydoğan, Özellikle Cem Karaca, Kamuran Akkor, Sezen Aksu gibi sanatçıların plağı çok satılıyor ifadelerine yer verdi.

Haber:: Mehmet Deveci