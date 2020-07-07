Dikkat! Çiftçilere duyuru

3.Nesil Elma İç Kurdu ve Kırmızı Örümcek için üreticilerimiz bitki koruma ürünü uygulamasının yapılmasına ilişkin açıklamalar yaparak bu iki önemli zararlı bahçelere vereceği zarar hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan Elma İç Kurdu Larvası ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk etmektedir. Ülkemizde Elma iç kurdu genellikle 2 nesil bazı yer ve yıllarda kısmi bir 3. nesil de verebilmektedir. 3. Nesil görülen yerlerde ilaçlama yapılması önemlidir.

Diğer bir zararlı olan Kırmızı Örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak İlçe Müdürlüğümüzce önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İlçe Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ; “Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam etmektedir" denildi.