Dikkat! TOKİ, Kahramanmaraş’taki arsaları açık arttırma ile satacak

TOKİ, Kahramanmaraş’ın da içinde olduğu 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak. muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.