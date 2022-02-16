Dilber Ay’ın acı dolu hayatını konu alan film yoğun ilgi gördü
Birçok sinemasever tarafından merakla beklenen Dilberay filmi 4 Şubat’ta sinemalarda gösterime girdi
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 16:54 16.02.2022, 17:48
Memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ünlü sanatçı dilberay’ın acı dolu hayatını anlatan filme hemşerileri yoğun ilgi gösterdi.
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan ‘Dilberay’, 100 binden fazla izleyiciyle Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer almayı başardı.
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