‘Dilberay’ filminin ikinci fragmanı yayınlandı!

1956 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Dilber Ay, sahipliğini Kahramanmaraşlı işadamı Arslan Deveboynu’nun yaptığı DEKA Müzik sayesinde çok sayıda albüm çıkarttı. "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı. Sanat dünyasındaki başarısının yanı sıra hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizliklere güçlü sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip daima müziğiyle ilerleme savaşı veren Dilber Ay’ın sarsıcı yaşam öyküsünü anlatan “Dilberay” filmi 4 Şubat Cuma günü beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Fakir bir ailenin kızı olarak çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdıran Usta sanatçı Dilber Ay’ı filmde Büşra Pekin canlandırırken, merakla beklenen filmin 2. fragmanı da izleyiciyle buluştu. Hüzün dolu sahnelerle izleyenlerin tüylerini diken diken eden yeni fragman, ayrıca insanlara başarılı bir iş çıkarıldığını bir kez daha hissettirdi. Bu arada filmin oyuncu kadrosunda Başrol oyuncusu Büşra Pekin’in yanı sıra Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler de bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise "Müslüm" filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) oturuyor.