Dilipak ailesinin  acı günü!

Ak Parti Kahramanmaraş eski milletvekili M. Uğur Dilipak’ın annesi 76 yaşındaki Seher Dilipak, covid 19 nedeniyle tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alır almaz Ankara’dan Kahramanmaraş’a hareket geden Dilipak annesi Seher Dilipak’a karşı son görevini yerine getirdi.

Dilipak’ın cenazesi Şeyhadil Mezarlığı 5 Nolu kapına kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri ile akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Annesinin cenazesinde son görevini yerine getiren 24. Ve 25. Dönem Milletvekili Dilipak’ın bitkin olduğu gözlendi. Defin işleminin ardından mezarlıkta taziyeleri kabul etti.