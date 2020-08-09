Direkli mağarasında kazı işlemleri başladı

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de başlayan kazıların bu yılki bölümüne, üniversite öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katılıyor.



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek pandemi tedbirleri altında 14. sezon kazılarına başladıklarını söyledi.