Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı

Edinilen bilgiye göre, Vadi Mahallesi Başkonuş Caddesi Fen Lisesi önünde Muhammed E. idaresindeki 46 ACG 469 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüj taşlarına, daha sonrada aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinden sürücü yaralı kurtuldu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.