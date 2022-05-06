Diş Hekimi Hamza Furkan Demirel Aksu Haber’e özel açıklamalar!
Ramazan ayı boyunca düzenli fırçalanmayan dişlerde problemler oluşmaya başladı. Üzerine bir de bayram da şekerli yiyecek tüketenler bu problemi ikiye katladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2022, 17:04
Dolayısıyla bu tür problemler diş çürümesine yol açabiliyor, peki dişlerin sağlıklı olup güzel gülüşlere dönüşebilmesi için neler yapılabilir?
Diş Hekimi Hamza Furkan Demirel Aksu Haber’e yaptığı açıklamada vatandaşların ne tür problemlerden şikayetçi olduklarını anlattı.
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
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