Diş Hekimi Hamza Furkan Demirel Aksu Haber’e özel açıklamalar!

Dolayısıyla bu tür problemler diş çürümesine yol açabiliyor, peki dişlerin sağlıklı olup güzel gülüşlere dönüşebilmesi için neler yapılabilir?

Diş Hekimi Hamza Furkan Demirel Aksu Haber’e yaptığı açıklamada vatandaşların ne tür problemlerden şikayetçi olduklarını anlattı.