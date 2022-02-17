Diş Hekimliği Fakültesi Yangın Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline yönelik olarak, olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirme, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Eda Çetin Özdemir ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi personelinin katılımıyla Diş Hekimliği Fakültesi binası önünde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan yangına en kısa sürede müdahale edilirken, temsili yangından dolayı mahsur kalan kazazede ‘Bina Acil Durum Ekipleri’ tarafından sedye ile kurtarıldı.

Tahliye, yangın ve kurtarma tatbikatlarının olası yangın durumlarına hazırlık ve müdahale açısından önemine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, “Personelimizin bu durumlara karşı eğitimli olması ve bilinçlendirilmesi olası yangın durumlarına müdahalede hayati önem taşıyor. Bu tür tatbikatları üniversitemizin bütün birimlerinde düzenli olarak gerçekleştiriyor, personel ve öğrencilerimize olası afet ve acil durumlara karşı eğitimler veriyoruz.” dedi.

Kurtarma, koruma ve ilkyardım uygulamalarını içeren tatbikat kapsamında KSÜ Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Demir, yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde göstererek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım konularında da bilgi verdi.

Düzenlenen tatbikat hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, üniversitemizin diğer birimlerinde de ilerleyen günlerde yangın tatbikatları düzenlenecek.