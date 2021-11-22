Diş Hekimliği öğrencileri önlüklerini giydi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği 1. Ve 2. Sınıf öğrencileri pandemi nedeniyle yapılamayan önlük giyme töreninde beyaz önlüklerini giydiler.

KSÜ Kongre Merkezi Bordo Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Dekan ve hocaların yanısıra öğrenci ve veliler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu açılış konuşmasını yaptı.

Ardından Rektör Can da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Ardından Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Yıldırım da öğrencilere hitap ederek çok güzel bir mesleği icra edeceklerine dikkat çekti.

Daha sonra öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek hatıra fotoğrafı çekildiler.

Programa sonunda bir açıklama yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can pandemi nedeniyle yapılamayan programları gerçekleştirdiklerini belirtti.