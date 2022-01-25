Diş sağlığının önemine ‘kardan dişle’ dikkat çektiler

Kentte faaliyet gösteren diş hekimleri, kış aylarında diş sağlığına dikkat çekmek için farkındalık oluşturdu

Hekimler, Kent gelinde yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte kardan diş yaprak vatandaşları implant hakkında bilgilendirerek diş sağlığına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Diş Hekimi Veli Kala, yaptığı açıklamada, “amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek” dedi.

Kala, "Kış aylarında özellikle çürük dişlerde görünen hassasiyet problemi sadece sadece diş macunları ile çözüme ulaşmayıp altta yatan gerçek problemlere dikkat çekmek gerekir. Çürükler çok ilerlediğinde hassasiyetinde ötesinde ciddi diş ağrılarına sebep olabilir. Hastalar hassasiyet problemi fark ettiğinde diş tedavisini ertelememeli diş hekimi kontrolü yaptırmalıdır. Ayrıca diş üzerinde oluşan lekeler ve diş taşları için Ağız ve diş sağlığı polikliniğine gidilmelidir. Evde bulunan kimyasal maddeler ve piyasada satılan beyazlatma tozları dişleri beyazlatmadığı gibi geri dönüşü mümkün olmayan çiziklere aşındırmalara sebep olabilir. bu gibi ürünler evde kesinlikle kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.