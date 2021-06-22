Divanlı’ya kapalı semt pazarı ve halı saha
Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesinde kurulan semt Pazar yerinin standardını yükseltmek adına çalışma başlattı. Pazar yerini kapalı şekilde yeniden inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, alanın Halı Saha ve çok amaçlı olarak kullanılacağını bildirdi.
Daha önce Doğukent, Namık Kemal ve Bahçelievler Pazar yerlerini kapalı hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesi Pazar yeri için de çalışma başlattı. Toplam alanı bin 310 metrekare olacak kapalı semt Pazar yerinin, üst kısmının da halı saha olarak kullanılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pazar yerinin çok amaçlı olarak kullanılacağını söyledi.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemize yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce planladığımız ama pandemi dolayısıyla başlayamadığımız Divanlı Pazar yeri projemize başladık. Ekiplerimiz şuanda alanda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu tesisimiz vatandaşlarımıza çok amaçlı olarak hizmet edecek. Öncelikli görevi vatandaşlarımızın daha rahat bir alışveriş ortamı bulmaları, pazarcılarımızın yağmurdan, çamurdan ve güneşten korunmalarını sağlamaktır. Bunun dışında kapalı alanımız haftanın 5 günü otopark ve çeşitli etkinlikler için kullanıla bilecektir. Ayrıca Pazar yerinin üst kısmı halı saha olarak dizayn edilecek.
Hem spor tesisi hem de semt Pazar yeri olarak bu alanımız hizmet verecek. Şimdiden mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak en kısa sürede hizmete sunacağız.”
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30