Divanlı’ya kapalı semt pazarı ve spor tesisi

İnşaat çalışmaları devam eden Divanlı Semt Pazarı’nın üst kısmının aynı zamanda sentetik futbol sahası olacağı bildirildi. Vatandaşların semt pazarlarından yaz kış daha rahat alışveriş yapmaları, Pazar esnafının da standardını ve kalitesini artırması adına kapalı semt Pazar yerleri inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Namık Kemal, Doğukent ve Bahçelievler Pazar yerlerinin ardından Divanlı semt Pazar yerini de kapalı hale getirmek için çalışma başlatmıştı. İnşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Divanlı Semt Pazar yerinin aynı zamanda spor tesisi olarak da hizmet vereceği aktarıldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Divanlı mahallesine güzel bir tesis kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Okay, konuşmasında şunları ifade etti : “Dulkadiroğlu’nun her alanda zenginleşmesi adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın başında da sosyal tesisler gelmektedir. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre sosyal tesisler inşa ediyoruz. Divanlı mahallemizde bulunan semt Pazar yerini iyileştirmek ve çok amaçlı olarak kullanma adına bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz inşaat çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürmekteler. Tamamlandığında vatandaşlarımız bu alanı semt Pazar yeri, otopark, kurban kesim alanı ve çeşitli aktiviteler için kullanabilecekler. Ayrıca üst kısmını da sentetik futbol sahası olarak planladık. Burada mahallemizin çocukları ve gençleri spor yapma imkânı bulacaklar. Şimdiden mahallemize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”