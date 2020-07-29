Diyanet-Sen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş Diyanet-Sen Şubesi, İl yönetimi ve İlçe başkanları istişare, ileriye dönük yapılacak olan çalışmalarla ilgili başkanlar kurulu toplantısının 3.cüsünü Ekinözü İlçesinde gerçekleştirdi.

Ekinözü belediyesi Sosyal tesislerinde yapılan toplantı, okunan Kur’an tilavetiyle başladı.

İl Yönetimi ve tüm İlçe başkanlarının tam kadroyla katıldığı istişare yoplantısında, Diyanet-Sen Şube Başkan Şevket Bozdoğan sendikalar içinde ve diyanet camiasında Diyanet Sen’in Türkiye’nin göz bebeği, en güçlü sendikası olduğunun altını çizdi.

Toplantıda, İlçe başkanlarının karşılaştıkları sorunlar tek tek masaya yatırıldı çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişi yapıldı.