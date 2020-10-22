Diyanet Sen şube yönetiminden Türkiye’nin ilk Kamu Külliyesine ziyaret

Kahramanmaraş’ın büyükşehir olmasıyla birlikte oluşturulan 2 merkez ilçeden biri olan Dulkadiroğlu belediyesi Türkiye’nin ilk ‘Kamu Külliyesi’ olma özelliğine sahip.

Kahramanmaraş Diyanet Sen Şube başkanı Şevket Bozdoğan ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye’nin ilki olan Dulkadiroğlu Belediyesi kamu Külliyesinde Başkan Necati Okay’la bir araya geldi, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sıcak ve samimi geçen ziyarette Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Okay konuşmasında; “ Bu gün Diyanet Sen başkanımızı ve yönetim kurulunu külliyemizde ağırlıyoruz. Kendilerine bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Dulkadiroğlu Kamu külliyesinde yaklaşık üç aydır hemşerilerimize hizmet vermekteyiz. Bu bölgede vatandaşlarımız Kamu çok iyi standartlarda, iyi şartlarda almaktalar. Kısa zaman içinde başta Kaymakamlığımız ve tüm birimlerimizle burada faaliyetlerine başlayacaklar. Ben bu nazik ziyaretten dolayı başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kahramanmaraş Diyanet Sen şube başkanı Şevket Bozdoğan, Külliyenin Dulkadiroğlu İlçesine yakışan ve uzun bir dönem hizmet edecek bir bina olduğunu söyledi. Bozdoğan; “ Öncelikle büyük bir özveri ile yapılan bu binadan dolayı Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay beye teşekkür ediyoruz. Başkanımız halkımızla çok yakın, biz din görevlilerine çok yakın. Cami ve Kur’an kurslarımızın ihtiyaçlarına sahip çıkan bir başkanımızdır. Hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Başkan Bozdoğan ziyarette Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a hediye olarak Allah’ın 99 ismini içeren bir pano takdim etti.