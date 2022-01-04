Diyanet sendikalarından İyi Partili Meclis Üyesi İsa Dal'ın açıklamasına sert tepki geldi...

Dal, Özel’in Kur’an Kurslarına ve Kur’an öğretilmesine karşı kışkırtıcı, hakaret edici, aşağılayıcı sözlerine "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin.

Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" diyerek destek vermiş. Biz de Belediye Meclis Üyesi İsa Dal’a soruyoruz; Kur’an kurslarında ne icat edilmesini bekliyordun?

Kur’an kursu öğrencilerinin neyi bulmasını istiyordun? Veya sen neyi icat ettin? Milletimizin dini değerlerini aşağılamak sana hangi payeyi verecek? Milletimizin birliğine, beraberliğine ve bütünlüğüne zarar vermeyin.

Başkasının yanlışı üzerinden, Kur’an kurslarımızı ve orada yetişen yavrularımızı kendinizce küçümsemeyin. Siz vatandaşlarımıza belediye meclis üyesi olarak hizmet edin, şehrimizi imar edin, eksikliklerini giderin, yeni icatlar yapın ki vatandaşlarımız rahat etsin. Vatandaşlarımızı ve onların tertemiz çocuklarını Kur’an kurslarına gidiyor diye aşağılamayın. Elbistan’ımıza yazık etmeyin. Bundan böyle şu kritik zamanda tüm siyasi parti ve temsilcilerimizden milletimizin değerlerini hiçbir surette yıpratıcı açıklamalar yapmamalarını istirham ediyoruz. Sayın İsa Dal’dan da milletimizden özür dilemesi gerektiğini kamu oyuna saygıyla duyuruyoruz