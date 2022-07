Diyetisyen Mine Günay, kurban eti dinlendirilmeden yenmemeli

Kurban bayramında yoğun bir et tüketimi olduğunu belirten Günay, etlerin dinlendirilmesi ve tercihen haşlama yapılarak yenmesinin daha doğru bir tercih olduğunu söyledi.

Mangal yapılırken etin ateşe çok fazla yaklaştırılmaması gerektiğini belirten diyetisyen Mine Günay: “Sağlıklı pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi gerekiyor. sağlıklı pişirme yöntemi olarak haşlama, buğulama ve fırınlama tercih edilebilir. Bununla beraber eti 24 saat dinlendirmediğimiz müddetle tüketmemeye özen göstermeliyiz, dikkat etmeliyiz. Aksi halde kan parametrelerinde LDL ve kötü kolesterol adı verdiğimiz bazı seviyelerin yükseltici etkisi olarak etin tüketimi sınırlandırılabilir. Çeşitli kilo problemi olan bireylerde, hastalarda özellikle bu son derece önemlidir.

Özellikle mangal ızgara dediğimiz pişir yönteminde ise etin ateşe olan mesafesi çok iyi ayarlanmalıdır. Et ile kömür arasında 15-20 cm mesafe olmalıdır. Bunun sağlıklı pişirme yöntemi ise mermerde pişirmedir. Kanserojen bileşiklerinin oluşmaması için bu yöntem çok önemlidir. Elzem mineral ve vitaminler bakımından da son derece önemli.

Demir ve B12 emilimi için etin çiğ sebzelerle tüketilmesi gerekmektedir. C vitamini bakımından zengin gıdalarla beraber tüketilmelidir. Ekmek tüketimi son derece az olmalıdır. Tekrar hatırlatalım kurban eti dinlendirilmeden tüketilmemesi dileğiyle herkesin bayramını içtenlikle kutluyor, keyifli bayramlar diliyorum” diye konuştu.