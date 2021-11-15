DMD hastası 5 yaşındaki Gökay Boztancı da ilacını bekliyor
Nadir görülen hastalıklardan biri olan DMD hastalığı ailelerin yarayan kanası olmaya devam ederken, bu hastalık karşısında eli kolu bağlı kalan anne ve babalar çocuklarının gözleri önünde ölmesini istemiyor. 50 çocuktan biri olan Gökay bostancı da bu hastalıkla, doğduğu günde beri mücadele ediyor. Anne Ayten bostancı yetkililerden yardım bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 16:06 15.11.2021, 20:34
Anne Bostancı, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapıyor. bir gün çocuğunun hareketlerinde farklılık sezdi onu doktor götürdü ve çocuğunu DMD hastası olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.
Halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "duchenne musküler distrofi" (DMD) hastası 5 yaşındaki Gökay bostancı, yaşam mücadelesi veriyor. Aile, çocuklarını tedavi ettirebilmek için yardım bekliyor.
Çocuklarda 2 ila 5 yaşları arasında bulgu veren, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan hastalığın ilaçları da çok pahalı eğer sigorta karşılarsa 5 yaşındaki Gökay bostancı, bu ilaçlar sayesinde tekrar arkadaşlarıyla oynayıp hayatına devam edebilecek.
Anne Ayten bostancı, biran önce çocuğunun sağlığa kavuşmasını istiyor.
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