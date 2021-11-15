DMD hastası 5 yaşındaki Gökay Boztancı da ilacını bekliyor

Anne Bostancı, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapıyor. bir gün çocuğunun hareketlerinde farklılık sezdi onu doktor götürdü ve çocuğunu DMD hastası olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.





Halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "duchenne musküler distrofi" (DMD) hastası 5 yaşındaki Gökay bostancı, yaşam mücadelesi veriyor. Aile, çocuklarını tedavi ettirebilmek için yardım bekliyor.



Çocuklarda 2 ila 5 yaşları arasında bulgu veren, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan hastalığın ilaçları da çok pahalı eğer sigorta karşılarsa 5 yaşındaki Gökay bostancı, bu ilaçlar sayesinde tekrar arkadaşlarıyla oynayıp hayatına devam edebilecek.

Anne Ayten bostancı, biran önce çocuğunun sağlığa kavuşmasını istiyor.