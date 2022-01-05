Doç. Dr. Adnan Yener’in bulduğu yeni teknik “Yener Tekniği” olarak literatüre girdi

Türk doktordan tıp dünyasında bir ilk dedirten Tubal Reanastomozda Yeni Bir Teknik bularak tıp dünyasına ismini altın harflerle yazdıran Doç. Dr. Adnan yenerin çalışması “YENER TEKNİĞİ” olarak literatüre girdi.

Kahramanmaraş’ın başarılı doktorlarından Doç. Dr. Adnan Yener’in Kahramanmaraş Necip Fazıl Kadın Doğum Hastanesinde geliştirmiş olduğu tekniğin ayrıntılarını aksu haberle paylaştı.

Bağlanmış olan tüplerin sonradan geri açılmasını isteyen ve yener tekniği ile ameliyat olan kadının yapılan tahliller sonucu gebelik testi pozitif çıktı.

Yeniden anne olacağını öğrenen kadın duygularını Aksu Haber'e anlattı.