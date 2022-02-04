Doç. Dr. Hülya Nazik Dermatoloji ve Kozmetik Kliniği kaliteli hizmetin adresi
Kahramanmaraş’ın Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Merkezi Doç. Dr. Hülya Nazik Dermatoloji ve Kozmetik Kliniği kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 17:49 04.02.2022, 18:16
Binevler bölgesinde yer alan Doç. Dr. Hülya Nazik Dermatoloji Ve Kozmetik Kliniği en üst teknolojili cihazlarla kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor.
Botoks ve lazer işlemlerinden sıkıştırma işlemlerine, deri, cilt ve kışıklık tedavilerine kadar bir çok alanda uzman kadrosuyla hizmet veren klinik sadece kadınların değil erkeklerinde tercihleri arasında yer alıyor.
Doç. Dr. Hülya Nazik Aksu Haber’e yaptığı açıklamada dermatoloji ve kozmetoloji alanında bir çok hizmeti kliniklerinde verdiklerine dikkat çekerek tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.
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