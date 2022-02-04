Doç. Dr. Hülya Nazik Dermatoloji ve Kozmetik Kliniği kaliteli hizmetin adresi

Binevler bölgesinde yer alan Doç. Dr. Hülya Nazik Dermatoloji Ve Kozmetik Kliniği en üst teknolojili cihazlarla kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor.

Botoks ve lazer işlemlerinden sıkıştırma işlemlerine, deri, cilt ve kışıklık tedavilerine kadar bir çok alanda uzman kadrosuyla hizmet veren klinik sadece kadınların değil erkeklerinde tercihleri arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Hülya Nazik Aksu Haber’e yaptığı açıklamada dermatoloji ve kozmetoloji alanında bir çok hizmeti kliniklerinde verdiklerine dikkat çekerek tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.