Doğa harikası Başkonuş Yaylası her mevsim ayrı güzel!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, yaz tatilinin önemli adreslerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2021, 14:59 01.06.2021, 19:57
Doyumsuz manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakan, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki bin 325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, endemik türlerin oluşturduğu doğasıyla yaz tatilinde de ziyaretçilerini cezbediyor.
Muhabir: Gökhan Çalı
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