Doğa harikası Başkonuş Yaylası her mevsim ayrı güzel!

Doyumsuz manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakan, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki bin 325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, endemik türlerin oluşturduğu doğasıyla yaz tatilinde de ziyaretçilerini cezbediyor.

Muhabir: Gökhan Çalı