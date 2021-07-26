Doğa Harikası Başkonuş Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu
Doğa harikası Kahramanmaraş turizminin kalbi Başkonuş Yaylası 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Özellikle çevre illerden gelen tatilciler bayram izinlerini Başkonuş Yaylasında geçirdi.
Havasıyla doğasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Başkonuş Yaylasında bayram tatilinde bungalov evlere, karavanlara ve çadır alanlarına talep patlaması oldu.
Başkonuş Yaylası İşletme Müdürü Ali Doğan ise açıklamasında bayram tatilinde Başkonuş yaylasına talebin fazla olduğunu dile getirerek inşası devam eden villalar hakkında da bilgiler verdi.
Yaylada güne serpme kahvaltı ile başlayan tatilciler 9 günlük bayram tatilini doğa harikası Başkonuş Yaylasında doyısıya eğlenerek tamamladı.
Başkonuş Yaylası Restorant Müdürü Mehmet Uzun 9 günlük bayram tatilinde restoranta olan ilginin yoğun olduğunu belirterek yaylaya inşa edilen kır lokantası hakkında da bilgiler verdi.
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