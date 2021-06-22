Doğa Harikası Başkonuş Yaylası’na hayran kaldılar!
Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Engin Uzun ve ses sanatçıları Abdullah Beyhan ile Mustafa Sevim akdeniz’in incisi doğa harikası Başkonuş’a hayran kaldılar.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 12:34 23.06.2021, 17:19
Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’un çektiği o eşsiz görüntüler görenleri adeta büyülerken sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.
3 günlük başkonuş ziyaretini değerlendiren dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Engin Uzun herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.
Ses Sanatçısı Abdullah Beyhan beste yazmak için tekrar başkonuş yaylasına gideceğini söyledi.
Ses Sanatçısı Mustafa Sevim mutlaka tekrar gelmek istediğini söyledi.
Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz şehrin bu tür tanıtımlara ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek gelen misafirlere teşekkür etti.
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