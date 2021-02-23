Doğa harikası Yeşilgöz’ün gizemi!

Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde, şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz, suyunun rengi ile insanları kendisine hayran bırakıyor.

Kimine göre yeşil, kimine göre mavi, kimine göre de turkuaz renge sahip olan suyun çevresindeki kar, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz'ü gelin gibi süslüyor.

Karla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor

Yeşilgöz, sadece doğasıyla değil, bugüne kadar çözülemeyen iki gizemi ile de insanları kendisine hayran bırakıyor. Bu gizemlerden biri, 20 metre derinlikteki obruktan çıkan suyun rengi. Diğer gizemi ise suyun kaynağı.