Doğa Koleji YKS'de başarı geleneğini bu yıl da devam ettirdi
Kahramanmaraş'ın en başarılı eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji YKS'de başarı geleneğini bu yıl da devam ettiriyor.
Her yaş grubunda öğrencinin gereksinimlerini karşılayan, yeteneklerini ve eğilimlerini ön plana çıkaran inovatif eğitim modelleri kurgulayan Doğa Koleji Öğrencileri Ahmet Hakan Gökşenli sayısalda Türkiye 376’ıncısı, Abdulkadir Güvenç sayısalda Türkiye 731’incisi oldu.
Performansıyla ailesini gururlandıran Gökşenli ve güvenç öğretmenlerinin takibi, düzenli ve sistematik çalışmasıyla, liseye geçiş sınavında büyük gayretler sarf ederek isimlerini başarı tablosuna yazdırdı.
Öğrenciler Ahmet Hakan Gökşenli Ve Abdulkadir Güvenç kendilerine başarıya giden bu süreçte her zaman yardımcı ve yol gösterici olan doğa koleji ailesine teşekkür etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koleji Lise Müdürü Arzu Düzgün, “öğrencilerimiz yine bizi gururlandırdı hepsine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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