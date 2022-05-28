Doğa Koleji’nde bilim sanat ve eğlence festivali düzenlendi!
Kahramanmaraş'ın eğitim ufkuna derinlik ve estetik katan, akademik başarılarını; Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle taçlandıran Doğa Koleji'nin duyarlı, donanımlı öğrencilerinin geleneksel bilim, sanat Ve eğlence festivali başladı.
Festival, Alanı Dolduran Yıl İçinde Öğrencilerin Sergilediği Etkinliklerden Örneklerin Yer Aldığı Sergi Gezilerek Başladı.
Sergide Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projeleri, TÜBİTAK Etkinlikleri, Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Gösterileri, Sportif Etkinlikler, Sokak Basketbolu, Dans Ve Jimnastik Gösterileri Yer Aldı.
Doğalı Öğrenciler Ayrıca Kanun, Bağlama, Piyano, Gitar Ve Keman Gösterileri Yaptı.
Burada Bir Açıklama Yapan Onikşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Bu Öğrenciler Bu Ülkenin Geleceğidir” İfadelerini Kullandı.
Kahramanmaraş Doğa Koleji Kampüs Müdürü Meliha Kekilli Bir Yıl Boyunca Hummalı Bir Çalışmanın Sonucunu Gördüklerini Belirtti.
Festivale Katılan Öğrenci Ve Velilerde Stantları Hakkında Bilgiler Vererek Çok Mutlu Olduklarını Dile Getirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31