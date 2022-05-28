Doğa Koleji’nde bilim sanat ve eğlence festivali düzenlendi!

Festival, Alanı Dolduran Yıl İçinde Öğrencilerin Sergilediği Etkinliklerden Örneklerin Yer Aldığı Sergi Gezilerek Başladı.

Sergide Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projeleri, TÜBİTAK Etkinlikleri, Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Gösterileri, Sportif Etkinlikler, Sokak Basketbolu, Dans Ve Jimnastik Gösterileri Yer Aldı.

Doğalı Öğrenciler Ayrıca Kanun, Bağlama, Piyano, Gitar Ve Keman Gösterileri Yaptı.

Burada Bir Açıklama Yapan Onikşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Bu Öğrenciler Bu Ülkenin Geleceğidir” İfadelerini Kullandı.

Kahramanmaraş Doğa Koleji Kampüs Müdürü Meliha Kekilli Bir Yıl Boyunca Hummalı Bir Çalışmanın Sonucunu Gördüklerini Belirtti.

Festivale Katılan Öğrenci Ve Velilerde Stantları Hakkında Bilgiler Vererek Çok Mutlu Olduklarını Dile Getirdi.