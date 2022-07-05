Doğa Kolejinde yaz okulları başladı!

12 Ağustos’a kadar sürecek olan yaz okulunda öğrenciler; akademik eğitimin yanında binicilik, yüzme, geleneksel okçuluk, jimnastik, müzik, drama, satranç gibi branşlarda öğretmenlerinden eğitim alıyor.

Öğrenciler yaz okulunda hem eğlenceli anlar yaşıyor hem de birçok bilgiyi yaşayarak öğreniyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğa Koleji Spor Koordinatörü Gürbüz Koçer, yaz okulu hakkında bilgi verdi.