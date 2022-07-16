“Doğa Seni Çağırıyor” projesi

Projenin tanıtım lansmanı grup efsane tarafından Kahramanmaraş gençlik merkezi gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası “doğa seni çağırıyor” projesinde yer alan proje sorumluları ve katılımcılar Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda Kahramanmaraş’ı ve projeyi değerlendirdiler.

Proje koordinatörü Mustafa Akdeniz ise yaptığı açıklama da “şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu tür projelerimize devam edeceğiz” diye konuştu.