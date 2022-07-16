“Doğa Seni Çağırıyor” projesi
Avrupa Birliği Ve Türkiye Ulusal Ajansı Destekli “Doğa Seni Çağırıyor” projesi kapsamında Kahramanmaraş ekibi grup efsane, proje de yer alan ülkeler Türkiye, Romanya ve Moldova’dan gelen öğrencileri Erasmus programı ile bir araya getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 16:21 16.07.2022, 16:28
Projenin tanıtım lansmanı grup efsane tarafından Kahramanmaraş gençlik merkezi gerçekleştirildi.
Etkinlik sonrası “doğa seni çağırıyor” projesinde yer alan proje sorumluları ve katılımcılar Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda Kahramanmaraş’ı ve projeyi değerlendirdiler.
Proje koordinatörü Mustafa Akdeniz ise yaptığı açıklama da “şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu tür projelerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
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