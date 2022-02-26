Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Bi Kamping Outdoor Kahramanmaraş’ta açıldı

Doğa tutkunlarına her sezon yepyeni modelleriyle eşlik eden Bi Kamping, Açılışa özel avantajlar ve sürpriz fiyatlarla müşterilerini yeni mağazasına bekliyor.

Doğa sporu ile uğraşanlar ve doğa tutkunlarının bir numaralı adresi olan Bi Kamping Outdoor’un açılışına Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Bi Kamping Outdoor İşletme Sahibi Enes Gürdal, “Kentimizde eksikliğini gördüğümüz ürünleri mağazamızda müşterilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Açılışa özel %30’a varan indirimlerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz” dedi.