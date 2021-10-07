Doğa yürüyüşlerinde yeni rota çokran

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Yürüyüşleri” etkinliklerinde bu haftaki rota belirlendi. Üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte, yürüyüş için yeni adres Onikişubat’ın Çokran Mahallesi’nde yer alan “Bük Deresi” mevki olacak. Atmosferi, doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla şehrin tabiat harikalarından olan bölgede, toplamda 10 kilometrelik mesafe kat edilecek. 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden saat 8.00’da hareket edecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular ise https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ücretsiz etkinlikte başvuruların 7 Ekim Perşembe (bugün) saat 14.00’da başlayacağı ve detaylı bilginin 0553 041 53 53 whatsapp hattından alınabileceği belirtildi.