Doğa yürüyüşleri’nde yeni rota loğlu yaylası!
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Yürüyüşleri’nin ikinci programında rota Onikişubat ilçesi Loğlu Yaylası olacak.
3 Ekim Pazar günü düzenlenecek ikinci yürüyüş için başvurular www.kahramanmaras.bel.tr adresinden yapılabilecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri buluşturduğu yürüyüş etkinliklerinin ikincisine başlıyor. “Doğa Yürüyüşleri” adı verilen etkinliklerin ilki Göksun’un Cödden Deresi’nde yer alan Payamburnu mevkiinde gerçekleştirilmişti. Düzenlenecek ikinci etkinlikte ise adres Onikişubat ilçesi “Loğlu Yaylası” olacak. Toplamda 10 kilometrelik parkurun kat edileceği yürüyüşte, yaylanın eşsiz güzellikleri görülebilecek.
3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden saat 8.30’da hareket edilecek.
Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular ise https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ücretsiz etkinlikte başvuruların 30 Eylül Perşembe saat 12.00’da başlayacağı ve detaylı bilginin 0553 041 53 53 whatsapp hattından alınabileceği belirtildi.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0