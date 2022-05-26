Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan yürüyüşün yeni adresi atmosferi, doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla şehrin tabiat güzelliklerinden olan Döngel Mağarası olacak. 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden saat 08.00’de hareket edecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş etkinliğiyle ilgili detaylı bilginin 0553 041 53 53 WhatsApp hattından alınabileceği belirtildi.