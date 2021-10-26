DOĞAKA yönetim kurulu toplandı!
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 101. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları ve DOĞAKA yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ilimizde gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 17:00
Toplantının açılış konuşmasında, ajansın dönem içi faaliyetlerine değinen Vali Coşkun, 2021 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde, proje izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine devam edilmekte olduğunu ifade etti.
Açılış konuşmasının ardından, DOĞAKA’nın 101. Yönetim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.
Namaz Vakti 26 Ekim 2021
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