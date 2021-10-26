DOĞAKA yönetim kurulu toplandı!

Toplantının açılış konuşmasında, ajansın dönem içi faaliyetlerine değinen Vali Coşkun, 2021 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde, proje izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine devam edilmekte olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, DOĞAKA’nın 101. Yönetim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.