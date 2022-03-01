Doğan ailesinin acı günü!

Eski Bakan Doğan’ın acı günü Bürokrat, iş adamı, siyasetçi, 20. ve 21. Dönem Anavatan Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Devlet Bakanı Ali Doğan’ın ağabeyi Şevket Doğan ve Mustafa Doğan birer gün arayla hayatını kaybetti.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Ağabey Şevket Doğan’ın cenazesi Merkez Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığına defnedildi.

Doğan’ın cenazesine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, CHP ve İyi Parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği Başkanı Faruk Bilgili ile sevenleri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Bizde Aksu TV Ailesi olarak Merhum Mustafa Doğan ve Şevket Doğan’a Allah’tan rahmet, Eski Devlet Bakanı Ali Doğan başta olmak üzere tüm Doğan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.