Doğan Çanta DGN Mağazacılık farkını yine gösterdi!
Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:23 16.08.2021, 18:07
Son olarak okulların açılacak olmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulan okul bizi bekliyor kampanyası ile tüm okul malzemeleri alışverişinde mağaza hesabına elden taksitle indirim imkânı sağlıyor.
Bunun yanı sıra hanımlara destek, 100 liraya araba ve daha birçok birbirinden güzel indirim ve kampanyalarla Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, tüm Kahramanmaraş halkını mağazalarına bekliyor.
Doğan Çanta Dgn Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, devam eden kampanyalarla ilgili Aksu Haber’e konuştu.
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