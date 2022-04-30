Doğan Çanta DGN Mağazacılık farkını yine ortaya koydu!
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, geniş ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlı müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 14:48 30.04.2022, 19:00
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Ramazan ayı boyunca müşterilerine hizmet veren Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, bayrama da tüm yeni sezon ürünleri için misafirlerini bekliyor.
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir, Aksu Haber’e yaptığı açıklamasında bayram yoğunluğu ve kampanyalardan bahsetti.
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|62
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|49
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26