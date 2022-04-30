Doğan Çanta DGN Mağazacılık farkını yine ortaya koydu!

Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.

Ramazan ayı boyunca müşterilerine hizmet veren Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, bayrama da tüm yeni sezon ürünleri için misafirlerini bekliyor.

Doğan Çanta Dgn Mağazacılık güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir, Aksu Haber’e yaptığı açıklamasında bayram yoğunluğu ve kampanyalardan bahsetti.