Doğan Çanta DGN Mağazacılık, geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, geniş ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlı müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2022, 16:10 02.03.2022, 16:16
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, yeni sezon ürünlerinin de gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
Namaz Vakti 02 Mart 2022
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|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
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|34
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|33
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|31
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|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
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|24
|24
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|11
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|P
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|25
|50
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|27
|47
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|27
|45
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|24
|45
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|40
|9. Southampton
|26
|35
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|17. Everton
|24
|22
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|25
|21
|19. Watford
|26
|19
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|26
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|60
|2. Sevilla
|26
|54
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|26
|46
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|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
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|33
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|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
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|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18