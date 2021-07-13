Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş'ta farkını gösterdi!

Kısa bir zaman da perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta DGN Mağazacılık Kahramanmaraş’ta kalitesini göstermeye devam ediyor.

Doğan Çanta DGN Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde çeşitli kampanyalarla kolaylık sağlıyor.

Öte yandan yaptığı kampanyalarla Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kuran Doğan Çanta DGN Mağazacılık kurban bayramına özel birçok fırsat sunuyor.

DGN Mağazaları Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Özdemir, Doğan Çanta DGN Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında kurban bayramına özel olarak yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.