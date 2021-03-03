Doğan Çanta DGN mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!

Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.

Doğan Çanta Dgn Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.

Özellikle Garaj Günlerini mağazalarına taşıyan Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, indirim festivalleri devam ediyor.

Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Özdemir, Kahramanmaraş mağazalarında yapmış oldukları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Özdemir, “Kahramanmaraş halkı bizi çok seviyor ve bizde onları çok seviyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Doğan Çanta Dgn Mağazacılık güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir son olarak “hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte misafirlerimizi hafta sonları da mağazalarımıza bekliyoruz” dedi.