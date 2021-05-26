Doğan Çanta Dgn Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi

Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.



Doğan Çanta Dgn Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.

Öte yandan yaptığı kampanyalarla Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kuran Doğan Çanta Dgn Mağazacılık her 100 TL ‘LİK alışverişte bir çekiliş hakkı vererek araba kazanma fırsatı sunuyor.

Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.