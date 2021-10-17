Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!

Doğan Çanta DGN Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 15:32 17.10.2021, 15:36
Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!

Doğan Çanta DGN Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.

Doğan Çanta DGN Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, Doğan Çanta DGN Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında kış aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

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