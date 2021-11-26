Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık kış sezonuna girdiğimiz şu günlerde geniş ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlı müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 14:40 26.11.2021, 14:48
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında kış aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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