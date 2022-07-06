Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!
Kısa bir zaman da perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş’ta kalitesini göstermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 16:44 06.07.2022, 17:56
Yaptığı kampanyalarla Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kuran Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kurban Bayramı’na özel birçok fırsat sunuyor.
Doğan çanta DGN onikişubat mağaza müdürü Selahattin tepe, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında Kurban Bayramı’na özel olarak yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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