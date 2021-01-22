Doğan Çanta DGN Mağazacılık, Kahramanmaraş’ta farkını gösterdi!
Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2021, 13:44 22.01.2021, 13:55
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Özdemir, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında kış aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
Özdemir, “Mağazalarımızda özellikle dezenfekte ve izolasyon yaparak müşterilerimize gönül rahatlığıyla alışveriş imkanı sunuyoruz” dedi.
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık güneydoğu bölge koordinatörü Mustafa Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;
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